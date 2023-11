Yummy Donut Factory to gra symulacyjna gotowania, w której jesteś właścicielem fabryki i przygotowujesz pyszne pączki dla swoich klientów. Zaczynasz od zrobienia pączka od podstaw, korzystając z podanego przepisu. Przesiej mąkę, dodaj suche składniki, takie jak cukier i sól, a następnie wymieszaj je z masłem i mlekiem. Upewnij się, że używasz odpowiednich ilości składników – cokolwiek więcej lub mniej niż w przepisie, sprawi, że Twój pączek będzie porażką. Następnie możesz przystąpić do pieczenia! Gdy podstawowe pączki będą już gotowe, możesz się dobrze bawić i wykazać się kreatywnością, używając cukierków, posypek, lukru i nie tylko. Podziel się ze znajomymi słodkimi smakołykami, które przygotowałeś w Yummy Donut Factory i inspiruj się nawzajem kreatywnością! Nie chcesz tego przegapić! Kliknij lub dotknij obiektów, aby z nimi wejść w interakcję. Czasami trzeba je przeciągnąć i upuścić, aby poprawnie ich użyć. Yummy Donut Factory zostało stworzone przez Go Panda Games, niezależne studio deweloperskie z siedzibą w South Surabaya w Indonezji. Mają wiele innych uroczych gier na Poki: Yummy Chocolate Factory, Funny Kitty Haircut, TicToc Summer Fashion, TicToc KPOP Fashion, Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Lody waflowe, Lekcja gotowania koreańskiego, Zabawna fryzura dla zwierzaka, Zabawna stylizacja szczeniaka, Zabawna stylizacja kotka, Zabawna operacja nosa i Hipster vs Rockers. Możesz grać w Yummy Donut Factory za darmo na Poki. W Yummy Donut Factory można grać na komputerze i urządzeniach mobilnych jak telefony i tablety.

