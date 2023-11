Funny Cooking Camp to gra symulacyjna, w której przygotowujesz jedzenie w obozie myszy. Pomóż naszym mysim przyjaciołom zbudować piekarnik z gliny, przygotować grill i zebrać składniki na pyszne dania, które przygotują. Kiedy już będziesz miał wszystkie potrzebne rzeczy, zacznij przygotowywać smaczną pizzę. Masz do wyboru mnóstwo świeżych dodatków! Czy jesteś gotowy połączyć dwie najbardziej rozrywkowe czynności: gotowanie i biwakowanie? Nie zapomnij udostępnić Funny Cooking Camp swoim znajomym i zobaczyć, jakie posiłki serwują! Kliknij lub dotknij obiektu, aby go podnieść. Skorzystaj z niego. Funny Cooking Camp został stworzony przez Go Panda Games, niezależne studio deweloperskie z siedzibą w Południowa Surabaya, Indonezja. Mają wiele innych uroczych gier na Poki: Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Lekcja gotowania koreańskiego, Funny Pet Haircut, Funny Puppy Dressup, Funny Kitty Dressup, Funny Nose Surgery i Hipster vs. RockersW Funny Cooking Camp możesz grać za darmo na Poki. W Funny Cooking Camp możesz grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

