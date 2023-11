One More Bounce to gra zręcznościowa od SMG Studios, twórców One More Line, One More Dash i nie tylko! Narysuj linię pod odpowiednim kątem, aby Twój awatar odbijał się po każdym poziomie. Spróbuj zebrać wszystkie diamenty i pokazać swoje mistrzostwo! Ale bądź ostrożny; jeśli trafisz na różową granicę, twój bieg się skończy. Dzięki ponad 100 poziomom i różnym trybom gry One More Bounce na Poki z pewnością zapewni Ci rozrywkę na wiele godzin. Zagraj w One More Bounce i odblokuj nowe motywy i awatary. Sterowanie: Mysz – kliknij i przeciągnij, aby narysować linię Spacja – nawigacja po menuO twórcy: One More Bounce to trzecia część serii One More od SMG Studios z siedzibą w Melbourne w Australii. Seria składa się również z One More Dash i One More Line. Są także twórcami Super One More Jump, Thumb Drift i nie tylko.

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji One More Bounce. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.