One More Dash, kontynuacja One More Line, to gra zręcznościowa od SMG Studios, w której musisz biegać od ringu do ringu, aby zobaczyć, jak daleko uda Ci się dotrzeć. Myślisz, że masz to, czego potrzeba, aby pokonać One More Dash, zwodniczo prostą grę polegającą na doskakiwaniu i wyczuciu czasu? Druga część serii gier One More, mająca do wykonania ponad 200 niesamowitych misji, nie zawodzi. Twój cel jest prosty: szybko biegnij od koła do koła, aby kontynuować rundę. Zwróć szczególną uwagę na swój czas! Uderz w solidne części, a kreska będzie gotowa! Sterownica: Przestrzeń - kreska O twórcy: One More Dash to trzecia odsłona serii One More od SMG Studios z siedzibą w Melbourne w Australii. Seria składa się również z One More Line i One More Bounce. Są także twórcami Super One More Jump, Thumb Drift i nie tylko.

