Slime Road to oparta na poziomach, wypełniona farbami gra zręcznościowa, w której skaczesz przez kolorowe obręcze, aby zdobywać klejnoty. Został stworzony przez Tastypill, który stworzył także Sling Drift, Pick Me Up, Spill It i nie tylko. Na końcu drogi odbij się od tarczy, aby zdobyć dodatkowe punkty. Spokojnie poruszaj się po Slime Road w tej szybkiej przygodzie ze skokami! Ta kolorowa gra zręcznościowa z pewnością zapewni Ci rozrywkę na wiele godzin. W Slime Road na Poki każdy poziom przynosi nowe, wypełnione śluzem wyzwanie, które musisz pokonać! Klawisze strzałek - MoveSlime Road zostało stworzone przez Tastypill z siedzibą w USA. Są także twórcami Sling Drift, Pick Me Up, Spill It i nie tylko.

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Slime Road. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.