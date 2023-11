One More Line to swobodna gra zręcznościowa, w której widzisz, jak długo może rosnąć Twoja linia! Stworzona przez SMG Studios, ta bardzo wciągająca gra uruchamiana jednym przyciskiem przetestuje Twoje umiejętności i wyczucie czasu. Zagraj w One More Line na Poki i przekonaj się, jak szalona może być Twoja linia. Przytrzymaj spację w odpowiednim momencie, aby przesunąć linię z punktu do punktu. Przebiegnij jednak po bokach, a twoja linia się skończy! Zwodniczo proste, a jednocześnie niezwykle wymagające, zagraj w One More Line na Poki już dziś. Sterowanie:Space - Hold to swingO twórcy:One More Line to trzecia odsłona serii One More od studia SMG Studios z siedzibą w Melbourne w Australii. Seria składa się również z One More Dash i One More Bounce. Są także twórcami Super One More Jump, Thumb Drift i nie tylko.

