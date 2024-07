Tap Tricks to zręcznościowa gra na łyżwach opracowana przez Gesinimo Games. Utrzymuj skok i wypuszczaj go w odpowiednim momencie, aby wykonywać sztuczki i figury! Pozwól, aby gra przejęła kontrolę w tej wybuchowej przygodzie na deskorolce. Śmiało, zademonstruj moc swojej rolki! Przytrzymaj i dotknij ekranu, aby uruchomić akcję. Tap Tricks jest tworzony przez Gesinimo Games. To ich pierwsza gra na Poki!

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Tap Tricks. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.