Tylko jeden? to fajna gra zręcznościowa, w której musisz wycelować i strzelić piłką do kubka, aby przejść do następnego poziomu. Im więcej ścian użyjesz do odbicia piłki, tym wyższy będzie Twój wynik combo! W jednym? na Poki poziomy stają się coraz trudniejsze z większą liczbą przeszkód, więc bądź ostrożny, ponieważ masz tylko jedno życie do zabawy! Gra została opracowana jako gra HTML5, co oznacza, że ​​możesz grać w Just One? zarówno w przeglądarce stacjonarnej, jak i mobilnej! Sterowanie: Strzelaj - przeciągnij i kliknij myszą Informacje o twórcy: QKY Games jest twórcą tej wciągającej gry. Są także twórcami Stickjet Challenge na Poki.

