Golfinity to zręcznościowa gra w minigolfa, w której musisz pokonać przeszkody na każdym poziomie, aby dotrzeć do flagi w dołku. Celujesz i mierzysz siłę uderzenia, przeciągając myszką. Aby wygrać, musisz precyzyjnie określić kąt odbicia i siłę włożoną w piłkę. Dostępny jest także nieskończony tryb z wieloma trudnościami do wyboru, jeśli wolisz uderzać piłkę tak długo, jak to możliwe! Uważaj na bezużyteczne uderzenia w trybie nieskończonym, ponieważ stracisz punkty zdrowia, jeśli przegapisz dołek. Czy jesteś gotowy na dołek? Golfinity został stworzony przez MHP Indie Labs. To ich pierwsza gra na Poki! W Golfinity możesz grać za darmo na Poki. W Golfinity możesz grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Golfinity. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.