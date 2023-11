A Small World Cup to zabawna gra w piłkę nożną dla dwóch graczy. Twoja drużyna składa się wyłącznie ze szmacianej lalki, którą musisz uderzyć w piłkę, aby zdobyć bramkę. Mały Puchar Świata został stworzony przez Rujo Games. W tej grze popularny tytuł „Mutilate a Doll” spotyka się z piłką nożną, co pozwala na powstawanie zabawnych sytuacji. Wybierz tryb treningowy lub zagraj o mistrzostwo świata. Wybierz poziom trudności, wybierz drużynę i przejdź przez turniej. Koniecznie wypróbuj tryb Złotego Celu. W tym trybie wystarczy zdobyć 1 bramkę, aby wygrać i przejść kolejne etapy turnieju. Ale bądź ostrożny, twój przeciwnik również potrzebuje tylko 1 gola. Uderz swoją postacią w piłkę i zdobądź swoją drogę do finału. Czy możesz wygrać Mały Puchar ŚwiataWybierz gracza – kliknij lewym przyciskiem myszyPrzeciągnij gracza – Kursor Mały Puchar Świata został stworzony przez Rujo Games, twórcę mieszkającego w Mediolanie we Włoszech.

