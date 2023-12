Soccer Skills World Cup to trójwymiarowa gra sportowa, w której możesz brać udział w pełnych akcji turniejach piłkarskich, gdziekolwiek jesteś. Graj w szybkie, realistyczne mecze piłki nożnej online przeciwko komputerowi lub prawdziwym ludziom i poprowadź swoją ulubioną drużynę do zwycięstwa! Wybierz narodową drużynę piłkarską, przejdź rundy od ćwierćfinału i półfinału aż do wielkiego finału mistrzostw! Niezależnie od tego, czy nazywasz to piłką nożną, czy piłką nożną, pokochasz tę wymagającą grę. Dzięki temu znajdziesz się w samym środku akcji i wydobędziesz swoje najlepsze umiejętności. Po prostu przeciągnij palcem naszej myszy w kierunku, w którym chcesz się poruszać. Kiedy puścisz, kopniesz piłkę. Intensywność oporu będzie miała wpływ na prędkość gracza, a także siłę twoich kopnięć. Soccer Skills World Cup umożliwi Ci wykonywanie rzutów z autu, rzutów rożnych, fauli i kar! Czy jesteś gotowy, aby zostać najsłynniejszą drużyną piłkarską na świecie? Przeciągnij palcem mysz w kierunku, w którym chcesz się poruszać. Kiedy puścisz, kopniesz piłkę. Intensywność oporu będzie miała wpływ zarówno na Twoją prędkość, jak i moc. Soccer Skills World Cup to gra sportowa stworzona przez Radical Play. Graj w inne uzależniające gry sportowe na Poki: Soccer Skills Euro Cup i Soccer Skills Champions League. Tak, wszystkie gry Soccer Skills mają tryb wieloosobowy, który pozwala rozgrywać mecze przeciwko prawdziwym ludziom. Możesz grać w Soccer Skills World Cup za darmo na Poki.Soccer Skills W Puchar Świata można grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Soccer Skills World Cup. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.