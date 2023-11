Rywalizuj z wielkogłowymi mistrzami piłki nożnej! W tej grze sportowej możesz brać udział w meczach i turniejach 1 na 1 oraz 2 na 2. W Europie jest kilkanaście drużyn z dwoma gwiazdami. W trybie imprezy możesz dołączyć do znajomego lub grać przeciwko sobie. Spróbuj wyprzedzić każdą drużynę w Heads Arena: Euro Soccer! Zagraj w tryb gry „Will Grigg Mode” i posłuchaj, jak kibice piłki nożnej śpiewają wirusową pieśń „Will Grigg's on Fire” za każdym razem, gdy zdobędziesz gola jako Will Grigg przeciwko Bastianowi Schweinsteigerowi w meczu pomiędzy Irlandią Północną a Niemcami!

Strona internetowa: poki.com

