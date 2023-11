Let Will Grigg Play

Zagraj w grę „Niech Will Grigg zagra!” i skorzystaj z okazji, aby zagrać z Willem Griggiem przeciwko supergwiazdie Walii Garethowi Bale’owi i usłyszeć, jak fani piłki nożnej śpiewają wirusową pieśń „Will Grigg's on Fire” za każdym razem, gdy zdobędziesz gola jako Will Grigg. Jeśli zdobędziemy 100 000 wirtualne „Gole Grigga” być może przyciągniemy uwagę menedżera Irlandii Północnej Michaela O'Neilla i przekonamy go, aby w końcu pozwolił Willowi Griggowi zagrać na EURO 2016! Gotowi – grajcie – zdobywajcie punkty!

Strona internetowa: poki.com

