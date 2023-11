Thumb Fighter to bijatyka dla jednego lub wielu graczy, oparta na staroświeckich wojnach kciukowych, stworzona przez AVIX Games. Thumb Fighter jest dostępny dla każdej przeglądarki obsługującej HTML5. Weź udział w wojnie palców jeden na jednego w grze Thumb Fighter. Thumb Fighter rzuca ci wyzwanie, abyś złączył ręce i walczył o najwyższą pozycję. Możesz grać zabawnie przebranymi cyframi, takimi jak Blinky, Bobbie, Red Bro czy BatThumb. Poczekaj, aż drugi kciuk opadnie, a następnie wskocz na górę. Zagraj w Thumb Fighter w przeglądarce i udowodnij, kto jest prawdziwym mistrzem Thumb War. Masz przyjaciela, z którym możesz grać? Następnie wybierz „P1 vs P2”. Jeśli jesteś sam, możesz grać przeciwko komputerowi z opcją „P1 vs CPU”. Następnie decydujesz, jak wygląda Twój wojownik na kciuki. Odliczanie rozpoczyna się. Gracz 1 używa klawisza „A”, a gracz drugi używa klawisza „L” na klawiaturze. Zwycięzcą zostaje osoba, której kciuk utrzyma się najdłużej na górze. Thumb Fighter został stworzony przez Avix Games z siedzibą w Buenos Aires w Argentynie. Są także twórcami świąt Bożego Narodzenia Thumb Fighter, wyjątków Halloween Thumb Fighter, architekta epoki kamienia i nie tylko!

