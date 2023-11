Jigsaw Photo Puzzle: Christmas to gra typu puzzle, w której musisz przeciągać elementy układanki i umieszczać je we właściwych miejscach, aby odsłonić oszałamiający, fajny obraz związany ze świętami Bożego Narodzenia. Jeśli umieścisz wszystkie elementy we właściwych miejscach, ukończysz poziom! Do wyboru są 3 poziomy trudności: łatwy, normalny i trudny, każdy z nich dodaje coraz więcej elementów do układanki. Wejdź pod koc z filiżanką gorącej czekolady i zagraj w tę relaksującą łamigłówkę w najwspanialszej porze roku! Kliknij lub przeciągnij, aby przesunąć wybrany element. Ułóż wszystkie elementy, aby odsłonić obrazek i ukończyć poziom. Puzzle Photo: Christmas zostały stworzone przez Avix Games. Graj w inne gry myślące na Poki: Jigsaw Photo Puzzle: Winter, Thumb Fighter, Thumb Fighter Christmas, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Jigsaw Edition i Photo Puzzle: Slide Edition

Strona internetowa: poki.com

