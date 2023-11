Dumb Ways to Die 3: World Tour składa się z 5 zabawnych minigier, które przetestują Twoje umiejętności! Został pierwotnie opracowany przez Metro Trains Melbourne i australijską firmę transportu publicznego, aby uczyć ludzi o bezpieczeństwie i jest trzecią częścią serii Dumb Ways to Die. W Dumb Ways to Die 3: World Tour znajdujesz się w centrum Dumbville, miasta pełnego niebezpieczeństw. Zarabiaj monety, grając w minigry, aby naprawić zepsute i niebezpieczne domy w Dumbville. Niebezpieczeństwo czai się wszędzie, ale możesz uratować sytuację i zapewnić bezpieczeństwo Dumbville, grając w Dumb Ways to Die 3: World Tour na Poki! Sterowanie: Klawisze strzałek - MoveSpace - Skacz/lataj O twórcy: Powstaje Dumb Ways to Die 3: World Tour Metro Trains Melbourne z siedzibą w Australii. Są także twórcami Dumb Ways to Die i Dumb Ways to Die 2: The Games.

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Dumb Ways To Die 3: World Tour. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.