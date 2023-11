Myślisz, że jesteś mistrzem reakcji? Zagraj w grę Glitch Dash i przekonaj się! Glitch Dash to jednocześnie spokojna i stresująca gra pierwszoosobowa polegająca na unikaniu przeszkód, w której musisz zachować czujność, aby przetrwać. Możesz grać w Glitch Dash za darmo, ale każda sekunda jest cenna, gdy skręcisz, aby zebrać diamenty i nie przeszkadzać w odbijaniu się od zagrożeń, które oznaczają natychmiastową śmierć! Diamenty kupują punkty kontrolne i zapisują, więc zbieraj dalej. Ta wersja Glitch Dash online to jedyny prawdziwy sposób, aby doświadczyć gry zgodnie z zamierzeniami twórcy Davida Marquardta, więc zagraj w Glitch Dash na Poki już teraz, aby sprawdzić swoje umiejętności! Sterowanie: Klawisze strzałek - Przesuń spację - Skok Porady i wskazówki: - Glitch Dash to bardzo trudna gra, więc nie zniechęcaj się, jeśli utkniesz – po prostu próbuj dalej! - Każdy diament jest warty zebrania, ale jeśli nie możesz go zdobyć, skup się na ukończeniu etapu. Informacje o twórcy: Glitch Dash jest tworzony przez solowego programistę Davida Marquardta ze Szwecji. Inne gry Davida obejmują łamigłówkę z kameleonem, Pull My Tongue.

