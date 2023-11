Stealing the Diamond to trzecia odsłona popularnej serii gier Henry Stickmin. Pomóż Henry'emu Stickminowi włamać się do muzeum i dokonać kradzieży diamentów. Wybierz jedną z ryzykownych metod zdobycia diamentu i obserwuj konsekwencje swoich działań. W tej przygodzie typu „wskaż i kliknij” wcielisz się w złodzieja klejnotów. Na każdym etapie napadu musisz podejmować niebezpieczne decyzje. Wybierz odpowiednie działania, aby uciec z diamentami! Możesz teraz znaleźć wszystkie gry Henry Stickman na Poki, w które możesz grać za darmo online. Użyj lewego przycisku myszy, aby wchodzić w interakcję z obiektami. Stealing the Diamond zostało stworzone przez Puffballs United. Zagraj w inne legendarne gry Henry Stickmin na Poki: Rozbijanie banku, Ucieczka z więzienia, Infiltracja sterowca i Ucieczka z kompleksu

Strona internetowa: poki.com

