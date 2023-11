House of Hazards to zabawna gra zręcznościowa stworzona przez NewEichGames. W House of Hazards ścigasz się, aby wykonać różne zadania w mieszkaniu, gdzie twoi przeciwnicy obserwują twoje kroki w czasie rzeczywistym i ustawiają pułapki, aby cię pokonać. Unikaj przeszkód, takich jak spadające lampy i wahadłowe szafki, aby osiągnąć wszystkie swoje cele i wygrać rundę. Podobnie powstrzymuj przeciwników przed wykonaniem ich zadań, aktywując własne pułapki w odpowiednim momencie. Zwróć uwagę na koło fortuny na końcu każdej rundy, aby poznać zasady następnej rundy. Czy jesteś gotowy na niebezpiecznie dobrą zabawę? House of Hazards jest tak uzależniający, że powinno pojawić się ostrzeżenie! Gracz 1 Gracz 2 House of Hazards został stworzony przez NewEichGames, firmę zajmującą się tworzeniem gier z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Na Poki możesz także grać w ich gry Getaway Shootout, Rooftop Snipers, Rooftop Snipers 2, Tube Jumpers i Ping Pong Chaos.

