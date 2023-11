Kameleon Greg jest głodny i zaspokoi go tylko popcorn! Pomóż Gregowi napełnić jego brzuch ulubionym jedzeniem, rozwiązując ponad 85 smacznych i wymagających łamigłówek w 5 światach w grze Pull My Tongue. Pociągnij język Grega w stronę popcornu, ale uważaj, aby uniknąć zapperów, kolców i innych zagrożeń, które blokują mu drogę! Jeśli to nie wystarczy, aby przetestować Twoją łamigłówkę, na każdym poziomie Pull My Tongue znajdują się również 3 gwiazdki do zebrania, dzięki czemu możesz pochwalić się swoją przenikliwością ORAZ pomóc Gregowi zjeść smaczną przekąskę! Informacje o twórcy: Pull My Tongue jest tworzone przez solowy programista David Marquardt mieszkający w Szwecji. Inne gry Davida obejmują niekończącą się łamigłówkę Glitch Dash.

Strona internetowa: poki.com

