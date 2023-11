Jelly Venture to gra platformowa, w której jesteś zmiennokształtnym, który chce ponownie połączyć się ze swoim psem. Masz możliwość zamiany się w galaretę i przerzucania się, kiedy tylko chcesz. Twoja postać automatycznie pobiegnie do przodu, musisz przeciągnąć palcem lub kursorem myszy po obszarze rozgrywki i puścić, aby podskoczyć i przykleić się do powierzchni. Masz także możliwość przeciskania się przez bardzo wąskie otwory i tunele. Ale z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność i możesz znaleźć się w trudnych sytuacjach, jeśli nie będziesz ostrożny! Aby zejść z platformy, do której utknąłeś, musisz zeskoczyć z platformy i wylądować na innej, bezpiecznej platformie. Unikaj kolców, pułapek, wody i innych zagrożeń dla środowiska. Zbieraj monety i gwiazdki, aby móc je wydawać na fajne skórki i opcje dostosowywania. Istnieją różne światy z ich unikalnym wyczuciem wizualnej atmosfery. Czy jesteś gotowy na odkrycie każdego świata w Jelly Venture? Jelly Venture zostało stworzone przez Terminarch Games. Na Poki są też inne ciekawe gry zręcznościowe i gry zręcznościowe dla wielu graczy: JollyWorld, sushi-party, Mechabots, Scary Maze, Slime MakerJelly Venture pozwala ci kontrolować Youtubera Jelly, który wyrusza na wyprawę, by ponownie połączyć się ze swoim uroczym szczeniakiem Nalą. Sprawdź jego najnowsze posty, tweety i muzykę. W Jelly Venture możesz grać za darmo na Poki. W Jelly Venture można grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

