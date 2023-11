Unpuzzle to gra logiczna stworzona przez Kek Games. Twoim celem jest usunięcie wszystkich elementów układanki, aż płótno będzie całkowicie puste. Kliknij i przeciągnij element, aby go wyciągnąć i usunąć z układanki. Możesz pociągnąć kawałek tylko wtedy, gdy żaden inny element nie blokuje drogi. Istnieje wiele unikalnych sposobów rozwiązania wszystkich tych relaksujących łamigłówek. Czy możesz pomóc tym elementom rozwikłać zagadkę? Przytrzymaj i przeciągnij element, aby go wyciągnąć i usunąć z układanki. Możesz pociągnąć kawałek tylko wtedy, gdy żaden inny element nie blokuje drogi. Usuń każdy element, aby ułożyć puzzle! Unpuzzle zostało stworzone przez Kek Games. Zagraj w inne odstresowujące gry logiczne na Poki: UnpuzzleX i Rhomb

Strona internetowa: poki.com

