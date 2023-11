UnpuzzleR to gra logiczna stworzona przez Kek Games. Twoim celem jest usunięcie wszystkich elementów układanki, aż płótno będzie całkowicie puste. Kliknij i przeciągnij element, aby go wyciągnąć i usunąć z układanki. Jest to jedna z najlepszych relaksujących gier, w których nie można utknąć. Twoje postępy są zapisywane po każdym udanym ruchu, więc możesz po prostu odpocząć i cieszyć się tym uspokajającym doświadczeniem, nie martwiąc się o rozwiązanie. Zrób sobie przerwę, kiedy tylko chcesz i wróć później, aby kontynuować w tym samym miejscu. Zawsze jest następny krok, a jeśli nie możesz go znaleźć - skorzystaj z podpowiedzi, a nawet pomiń poziom. Czy potrafisz rozwiązać wszystkie relaksujące łamigłówki w UnpuzzleR? Przytrzymaj i przeciągnij element, aby go wyciągnąć i usunąć z układanki. Możesz pociągnąć kawałek tylko wtedy, gdy żaden inny element nie blokuje drogi. Usuń każdy element, aby rozwiązać zagadkę! UnpuzzleR został stworzony przez Kek Games. Zagraj w inne odstresowujące gry logiczne na Poki: UnpuzzleX, Unpuzzle i Rhomb

Strona internetowa: poki.com

