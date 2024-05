ZipCloud to oparte na chmurze oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych online. Dzięki Zip Cloud możesz bezproblemowo synchronizować pliki na wielu komputerach, decydować, które pliki i foldery chcesz synchronizować oraz wybierać, gdzie chcesz je synchronizować. Internetowy panel sterowania Zip Cloud zapewnia dostęp do wszystkich kopii zapasowych i synchronizowanych plików z dowolnego urządzenia z połączeniem internetowym. Zip Cloud umożliwia udostępnianie plików i folderów znajomym, rodzinie lub członkom zespołu oraz zapraszanie ich przez e-mail, Facebook lub Twitter.

Strona internetowa: zipcloud.com

