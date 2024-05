Pro Backup to bezpieczna i łatwa w użyciu aplikacja do tworzenia kopii zapasowych popularnych aplikacji w chmurze, takich jak Airtable, Asana, ClickUp, monday.com i Trello. Korzystanie z aplikacji w chmurze do zarządzania firmą może być dość przerażające, ponieważ często bardzo łatwo jest usunąć informacje o znaczeniu krytycznym dla firmy. Posiadając solidną, niezależną kopię zapasową danych w chmurze, chronisz swój zespół przed przypadkowymi lub złośliwymi usunięciami lub innymi najgorszymi scenariuszami. Kluczowe cechy: * Łatwy w użyciu: skonfiguruj połączenie z aplikacją w chmurze, a my zajmiemy się całą resztą. Utworzenie i uruchomienie kopii zapasowych zajmuje tylko 1 minutę. * Migawki: przeglądaj i pobieraj migawki różnych typów danych, takich jak zadania, projekty, komentarze, pola niestandardowe itp. * Odzyskaj: Przywróć dane, tworząc kopie danych z kopii zapasowej za pomocą zaledwie kilku kliknięć. * Bezpieczny: przechowujemy Twoje dane w zaszyfrowanych plikach. Przechowujemy wszystko w UE i przestrzegamy wszystkich przepisów RODO.

Strona internetowa: probackup.io

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Pro Backup. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.