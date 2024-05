Xopero ONE Backup & Recovery to rozwiązanie do ochrony danych klasy korporacyjnej dla Twojego VMware, które wyróżnia się prostotą, opłacalnością i niezawodnością, spełniając oczekiwania najbardziej wymagających środowisk wirtualnych i hybrydowych. Cechy * Bezagentowe, automatyczne tworzenie kopii zapasowych * Zaawansowane schematy tworzenia kopii zapasowych i konfiguracja * Opcje wielu pamięci masowej (Xopero Cloud, AWS Storage, Wasabi Cloud, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage i wszystkie chmury kompatybilne z S3 lub zasoby dysków lokalnych, SMB, NFS, CIFS) * Deduplikacja i replikacja * Wiele opcji odzyskiwania — przywracaj dane z kopii zapasowej szczegółowo, całe maszyny, natychmiast uruchamiaj maszynę wirtualną lub przeprowadzaj migrację do innego środowiska maszyny wirtualnej. * Przywracanie testowe — ustaw plan i harmonogram przywracania, aby automatycznie odzyskać najnowszą kopię całej maszyny lub uruchomić maszyny wirtualne bezpośrednio z kopii zapasowej w celu przetestowania wydajności

Strona internetowa: xopero.com

