CloudCasa to usługa Kubernetes do tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania, odzyskiwania po awarii i migracji dla zespołów programistycznych, DevOps, inżynierii platform i operacji IT. Obsługuje AKS i wszystkie inne główne dystrybucje Kubernetes oraz usługi zarządzane, w tym EKS, GKE i Red Hat OpenShift. Dzięki CloudCasa możesz także centralnie zarządzać istniejącymi instalacjami kopii zapasowych Velero w wielu klastrach i dostawcach usług w chmurze. Po prostu zainstaluj agenta w swoich klastrach i pozwól CloudCasa wykonać całą ciężką pracę polegającą na ochronie zasobów klastra i trwałych danych przed błędami ludzkimi, naruszeniami bezpieczeństwa i awariami usług, zapewniając ciągłość biznesową i zgodność, których wymaga Twoja firma.

Strona internetowa: cloudcasa.io

