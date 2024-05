CrashPlan zapewnia spokój ducha dzięki bezpiecznemu, skalowalnemu i prostemu tworzeniu kopii zapasowych danych z punktów końcowych. Pomagamy organizacjom wyjść z każdego najgorszego scenariusza, niezależnie od tego, czy jest to katastrofa, zwykły błąd ludzki, skradziony laptop, oprogramowanie ransomware czy jeszcze nieodkryta katastrofa. Nieustannie wprowadzamy innowacje wraz z ewolucją krajobrazu pracy, co sprawia, że ​​CrashPlan jest podstawą bezpieczeństwa danych organizacji. To, co zaczyna się od tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania punktów końcowych, staje się rozwiązaniem do odzyskiwania oprogramowania ransomware, naruszeń, migracji i blokad prawnych. CrashPlan chroni ponad 50 000 światowej klasy organizacji, w tym największe światowe marki. Chociaż CrashPlan istniał jako produkt przez ponad dekadę, w 2022 r. CrashPlan oddzielił się od swojej poprzedniej korporacyjnej spółki-matki, aby skupić się wyłącznie na tworzeniu kopii zapasowych i odzyskiwaniu danych. Siedziba firmy znajduje się w Minneapolis w stanie Minnesota.

Strona internetowa: crashplan.com

