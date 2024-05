Cove Data Protection firmy N-able to oparta na chmurze usługa tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii dla serwerów, stacji roboczych i platformy Microsoft 365™, a wszystko to zarządzane jest z poziomu internetowego pulpitu nawigacyjnego obsługującego wielu dzierżawców. Cove zostało stworzone i zoptymalizowane pod kątem chmury, więc przyrostowe kopie zapasowe są do 60 razy mniejsze niż w przypadku tradycyjnych produktów do tworzenia kopii zapasowych obrazów. Umożliwia to częstsze tworzenie kopii zapasowych, a format dostarczania SaaS skraca czas administrowania, obniżając koszty świadczenia usług. W cenę wliczona jest pamięć masowa w naszej chmurze prywatnej, z centrami danych na całym świecie.

Strona internetowa: n-able.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Cove Data Protection. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.