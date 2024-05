Ottomatik to usługa typu Backup-as-a-Service (BaaS), co oznacza, że ​​będziesz musiał zainstalować jej agenta na swoich serwerach i zarządzać kopiami zapasowymi danych z panelu administracyjnego. Ottomatik jest usługą płatną, ale nadal dostępna jest bezpłatna opcja, która jest odpowiednia dla użytkowników posiadających tylko jeden serwer. Dzięki bezpłatnemu użyciu możesz utworzyć zadanie tworzenia kopii zapasowej z maksymalną częstotliwością tworzenia kopii zapasowych raz dziennie i nadal mieć wsparcie w zakresie wysyłania danych kopii zapasowych na konta pamięci masowej, takie jak Dysk Google, Amazon S3,… Jednakże w przypadku bardziej krytycznych witryn i serwerów można rozważyć skorzystanie z pakietu Professional, który umożliwia wykonanie większej liczby zadań tworzenia kopii zapasowych i maksymalną częstotliwość tworzenia kopii zapasowych co 5 minut, zapewniając tworzenie kopii zapasowych danych w czasie rzeczywistym.

Strona internetowa: ottomatik.io

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Ottomatik. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.