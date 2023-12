Nextcloud to pakiet oprogramowania klient-serwer do tworzenia i korzystania z usług hostingu plików. Nextcloud jest darmowym oprogramowaniem typu open source, co oznacza, że ​​każdy może go zainstalować i obsługiwać na swoich prywatnych urządzeniach serwerowych. Aplikacja Nextcloud jest funkcjonalnie podobna do Dropbox, Office 365 lub Google Drive, ale może być używana na komputerach lokalnych w domu lub do przechowywania plików poza siedzibą firmy. Funkcjonalność pakietu Office jest ograniczona do serwerów opartych na procesorach x86/x64, ponieważ OnlyOffice nie obsługuje procesorów ARM. W przeciwieństwie do usług autorskich, otwarta architektura pozwala użytkownikom na pełną kontrolę nad swoimi danymi. Pierwotny programista ownCloud, Frank Karlitschek, rozwidlił ownCloud i stworzył Nextcloud, który jest nadal aktywnie rozwijany przez Karlitscheka i innych członków pierwotnego zespołu ownCloud. 17 stycznia 2020 roku w Berlinie została zaprezentowana wersja 18 pod nazwą produktu Nextcloud Hub. Po raz pierwszy został tu bezpośrednio zintegrowany pakiet biurowy (tutaj OnlyOffice), a Nextcloud ogłosił jako swój cel bezpośrednią konkurencję z Microsoft Office 365 i Google Docs. Ponadto w tym dniu ogłoszono partnerstwo z Ionos.

Strona internetowa: nextcloud.org

