DigitalOcean, Inc. to amerykański dostawca infrastruktury chmurowej z siedzibą w Nowym Jorku i posiadający centra danych na całym świecie. DigitalOcean zapewnia programistom usługi w chmurze, które pomagają wdrażać i skalować aplikacje działające jednocześnie na wielu komputerach. Od stycznia 2018 r. DigitalOcean była trzecią co do wielkości firmą hostingową na świecie pod względem komputerów podłączonych do Internetu.

Strona internetowa: digitalocean.com

