OctoAI zapewnia infrastrukturę do uruchamiania, dostrajania i skalowania generatywnych aplikacji AI. OctoAI sprawia, że ​​modele pracują dla Ciebie, a nie odwrotnie. Programiści uzyskują łatwy dostęp do wydajnej infrastruktury sztucznej inteligencji, dzięki czemu mogą uruchamiać wybrane przez siebie modele, dostrajać je do konkretnego przypadku użycia i płynnie skalować od etapu programowania do produkcji. Dzięki najszybszym podstawowym modelom na rynku (w tym Llama-2, Stable Diffusion i SDXL), zintegrowanym rozwiązaniom dostosowywania i światowej klasy systemom ML pod maską, programiści mogą skupić się na tworzeniu aplikacji, które zachwycą klientów, nie stając się ekspertami w zakresie infrastruktury AI . Siedziba firmy, wspierana przez wiodące firmy venture capital, znajduje się w Seattle w stanie Waszyngton. OctoAI zostało założone i prowadzone przez twórców Apache TVM, stosu ML typu open source zapewniającego wydajność modelu i przenośność.

Strona internetowa: octo.ai

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji OctoAI. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.