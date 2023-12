Blogger to usługa publikowania blogów, która umożliwia wielu użytkownikom prowadzenie blogów z wpisami ze znacznikiem czasu. Został opracowany przez firmę Pyra Labs, która została kupiona przez Google w 2003 roku. Blogi są hostowane przez Google i ogólnie dostępny z subdomeny blogspot.com. Blogi mogą być także udostępniane z domeny niestandardowej należącej do użytkownika (np. www.example.com), korzystając z funkcji DNS w celu skierowania domeny na serwery Google. Użytkownik może mieć do 100 blogów na koncie. Do 1 maja 2010 r. Blogger umożliwiał także użytkownikom publikowanie blogów na ich własnych serwerach hostingowych za pośrednictwem protokołu FTP. Wszystkie takie blogi musiały zostać zmienione, aby albo korzystały z subdomeny blogspot.com, albo wskazywały własną domenę na serwery Google za pośrednictwem DNS.

Strona internetowa: blogger.com

