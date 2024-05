IBackup to proste rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych plików online, które umożliwia użytkownikom tworzenie kopii zapasowych nieograniczonej liczby komputerów PC, Mac i urządzeń z systemem Linux na jednym koncie. IBackup, zintegrowane rozwiązanie do przechowywania kopii zapasowych online, obejmuje aplikacje umożliwiające automatyczne planowanie kopii zapasowych, kompresję danych, szyfrowanie, tworzenie przyrostowych kopii zapasowych po początkowej pełnej kopii zapasowej, wersjonowanie i bezpieczne lokalne kopie zapasowe. IBackup obsługuje tworzenie kopii zapasowych otwartych plików, tworzenie kopii zapasowych stanu systemu oraz tworzenie kopii zapasowych działających serwerów i baz danych – MS SQL Server, MS Exchange Server, Hyper-V, MS SharePoint Server i Oracle Server.

Strona internetowa: ibackup.com

