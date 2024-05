MyPCBackup to w pełni funkcjonalne oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych zaprojektowane z myślą o obsłudze przedsiębiorstw i małych i średnich przedsiębiorstw. MyPCBackup zapewnia kompleksowe rozwiązania zaprojektowane dla systemu Windows. Ten internetowy system tworzenia kopii zapasowych oferuje dziennik kopii zapasowych, szyfrowanie, dostęp do sieci / przywracanie, planowanie kopii zapasowych i bezpieczne przechowywanie danych w jednym miejscu.

Strona internetowa: mypcbackup.com

