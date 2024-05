Ausuma ERP oferuje kompleksowe rozwiązania oparte na chmurze, zaprojektowane w celu usprawnienia i optymalizacji operacji małych firm. Dzięki ograniczonym zasobom i małemu zespołowi nasza platforma zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do efektywnego prowadzenia swojej firmy. Nasze kluczowe funkcje obejmują bezpieczne przechowywanie danych, aplikację opartą na bazie danych, oparty na chmurze system ERP, który umożliwia dostęp do danych ERP z dowolnego miejsca, ponieważ są one przechowywane online. Oferujemy również zarządzanie łańcuchem dostaw, raportowanie danych w czasie rzeczywistym, zarządzanie płacami oraz funkcjonalności dotyczące zobowiązań i należności. Nasze konfigurowalne pulpity nawigacyjne odpowiadają Twoim konkretnym potrzebom, a nasza aplikacja mobilna zapewnia wygodę i dostępność. Ponadto bezproblemowo integrujemy się z zewnętrznymi dostawcami oprogramowania za pośrednictwem ich interfejsów API. Zaufaj Ausuma ERP, aby zapewnić swojej małej firmie wydajne i skuteczne rozwiązania.

Strona internetowa: ausuma.com

