Techo ERP to oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa. Produkt przeznaczony jest dla małych i średnich przedsiębiorstw z branż takich jak produkcja, handel detaliczny i usługi profesjonalne. Produkt zawiera moduły do ​​księgowości, zarządzania zapasami, zarządzania zamówieniami i zarządzania relacjami z klientami. Techo ERP zapewnia pulpity nawigacyjne oparte na rolach, konfigurowalne raporty i automatyzację przepływu pracy. Oprogramowanie posiada konfigurowalne procesy zatwierdzania i ścieżki audytu. Techo ERP integruje się z popularnymi aplikacjami innych firm, takimi jak systemy płacowe, platformy e-commerce i bramki płatnicze za pośrednictwem interfejsów API. Aby uzyskać dostęp do platformy opartej na chmurze, Techo ERP wymaga połączenia z Internetem i przeglądarki internetowej. Sprzedawca zapewnia całodobową pomoc techniczną za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej i czatu. Dostępne są usługi wdrożeniowe. Techo ERP spełnia standardy zgodności z przepisami.

Strona internetowa: techoerp.in

