NetSuite Inc. to amerykańska firma zajmująca się przetwarzaniem w chmurze, założona w 1998 roku z siedzibą w San Mateo w Kalifornii, dostarczająca oprogramowanie i usługi do zarządzania finansami firmy, operacjami i relacjami z klientami. Jej oprogramowanie i usługi zostały dostosowane do potrzeb małych, średnich i dużych przedsiębiorstw dzięki modułom ERP, CRM, PSA i e-commerce. Oracle Corporation nabyła NetSuite za około 9,3 miliarda dolarów w listopadzie 2016 roku. Nowo utworzona jednostka biznesowa Oracle Netsuite jest zarządzana przez wiceprezesa wykonawczego Evana Goldberga jako Oracle Cloud ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Strona internetowa: netsuite.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji NetSuite. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.