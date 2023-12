Zailab to inteligentne, oparte na chmurze rozwiązanie do komunikacji omnichannel, przeznaczone dla małych i średnich contact center. Oprogramowanie wykorzystuje sztuczną inteligencję do inteligentnego kierowania i ustalania priorytetów połączeń, a dodatkowo zapewnia zintegrowane narzędzia do oceny jakości i zarządzania personelem.

Strona internetowa: zailab.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji ZaiConversations. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.