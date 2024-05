System Epicor ERP to modułowe, specyficzne dla branży oprogramowanie służące do zarządzania procesami biznesowymi w całej firmie. Oprogramowanie Epicor doskonale sprawdza się w zarządzaniu księgowością i finansami, zasobami ludzkimi, klientami, łańcuchem dostaw, zapasami, dystrybucją i zarządzaniem produkcją. Oprogramowanie Epicor jest dostępne lokalnie oraz w wersji ERP w chmurze SaaS (planowanie zasobów przedsiębiorstwa). Epicor oferuje platformy zarządzania przedsiębiorstwem jako rozwiązania ERP dostosowane do potrzeb danej branży. Epicor Software Corporation wprowadza innowacje, aby włączyć nowsze technologie do systemu ERP. Na przykład firma Epicor wykorzystuje Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) do łączenia maszyn z czujnikami i sterownikami PLC (programowalnymi sterownikami logicznymi) w hali produkcyjnej w ramach zaawansowanego oprogramowania MES (oprogramowania do realizacji produkcji), które bezproblemowo integruje się z systemem Epicor ERP (i MRP). . Epicor dostarcza zaawansowane oprogramowanie omnichannel, w tym eCommerce, dla sprzedawców detalicznych.

Strona internetowa: epicor.com

