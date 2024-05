GoodBooks to najnowocześniejszy system informacyjny EERP. Rozszerzone planowanie zasobów przedsiębiorstwa (EERP) to zaawansowana metodologia oprogramowania do zarządzania. GoodBooks to modułowa aplikacja umożliwiająca klientom integrację systemów na bieżąco, wdrażając moduły w oparciu o krytyczność biznesową. Klientami są MŚP, średnie i duże przedsiębiorstwa z różnych branż i branż, w tym produkcja, usługi, logistyka, handel detaliczny itp.

Strona internetowa: goodbookserp.com

