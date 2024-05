Nasza wiedza specjalistyczna w dostarczaniu zintegrowanego oprogramowania ERP, oprogramowania do handlu detalicznego i oprogramowania POS tysiącom klientów pomogła im do tej pory osiągnąć ich cele biznesowe. Rozwiązania ERP opracowane przez LOGIC charakteryzują się elastycznością i skalowalnością, aby pomóc w rozwoju biznesu klientów w nadchodzącym czasie. Ekonomiczne rozwiązania zaprojektowane z myślą o konkretnych potrzebach i branżach, pomagają średnim i dużym przedsiębiorstwom rozwiązywać problemy, przeglądać wyniki biznesowe i pomagać w podejmowaniu strategicznych decyzji mających na celu prosperowanie na rynkach. Nasza różnorodna oferta oprogramowania została opracowana dla zróżnicowanych branż i dziedzin w biznesie. Zamiast ogólnych, uniwersalnych rozwiązań, nasze portfolio obejmuje aplikacje ERP dostosowane do branży, branży i modułu, które są kompleksowo dostępne w ramach szerokiej gamy rozwiązań LOGIC. Firma z siedzibą w Mohali w Pendżabie posiada własną placówkę operacyjną, oddziały i stowarzyszonych partnerów we wszystkich metropoliach Indii. Wyposażoni w flotę wyjątkowo wykwalifikowanych i wykwalifikowanych specjalistów, jesteśmy pionierami w dostarczaniu najlepszych rozwiązań w postaci systemów ERP oraz oprogramowania i aplikacji specyficznych dla branży, które wypełniają lukę pomiędzy sklepami a centralą, ułatwiając w ten sposób dostęp do rzeczywistych dane i informacje dotyczące czasu na różnych etapach. Uzasadniając Mantrę LOGIC, rozwiązania i usługi skupiają się na Inspirowaniu Rynków i Aspire Biznesów. W ciągu dwudziestu lat rozwoju jako firma wypracowaliśmy sobie najlepszą pozycję w branży, oferując naszym klientom rozwiązania biznesowe na poziomie. Jesteśmy dumni, że cieszymy się zaufaniem naszych cenionych klientów i partnerów, a radością z sukcesów i osiągnięć dzielimy się z całą wspólnotą zrzeszoną w LOGIC ERP.

Strona internetowa: logicerp.com

