ERPNext to bezpłatne zintegrowane oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) o otwartym kodzie źródłowym opracowane przez indyjską firmę programistyczną Frappe Technologies Pvt. Ltd. Jest zbudowany na systemie baz danych MariaDB przy użyciu Frappe, frameworku po stronie serwera opartego na Pythonie. ERPNext to generyczne oprogramowanie ERP używane przez producentów, dystrybutorów i firmy usługowe. Zawiera moduły takie jak księgowość, CRM, sprzedaż, zakupy, strona internetowa, handel elektroniczny, punkt sprzedaży, produkcja, magazyn, zarządzanie projektami, zapasy i usługi. Zawiera także moduły specyficzne dla danej domeny, takie jak szkoły, opieka zdrowotna, rolnictwo i organizacje non-profit. ERPNext jest alternatywą dla NetSuite i QAD i ma podobne funkcje do Odoo (dawniej OpenERP), Tryton i Openbravo. ERPNext został wpisany na listę ERP FrontRunners przez firmę Gartner jako Pacesetters.

Strona internetowa: erpnext.com

