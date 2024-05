Livedrive to wielokrotnie nagradzane rozwiązanie do przechowywania danych w chmurze i tworzenia kopii zapasowych online dla firm, konsumentów i sprzedawców. Firma została założona w 2008 roku przez Andrew Michaela i stała się jedną z wiodących na świecie firm zajmujących się przechowywaniem danych w chmurze. Organizacja świadczy usługi przechowywania w chmurze dla ponad 500 000 płacących klientów na całym świecie i zdobyła szereg nagród od prasy technologicznej, w tym nagrodę Computer Active Best Online Backup Buy It oraz nagrodę Web User Gold Award. Livedrive oferuje naprawdę nieograniczone możliwości tworzenia kopii zapasowych online i przechowywania danych w chmurze. Usługa dodaje nowy dysk do komputerów w domu lub biurze, umożliwiając bezpieczne przechowywanie danych online i dostęp do plików z dowolnego miejsca. Nasz bogaty w funkcje portal internetowy zapewnia dostęp do plików w dowolnym miejscu, umożliwiając edycję dokumentów i zdjęć pakietu Office oraz odtwarzanie muzyki i filmów bezpośrednio z przeglądarki. Livedrive udostępnia również bezpłatną aplikację na iPhone'a, Androida i iOS, która umożliwia dostęp do plików z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Livedrive jest dostępny dla konsumentów, użytkowników biznesowych i sprzedawców.

Strona internetowa: www2.livedrive.com

