Wire to szyfrowana aplikacja do komunikacji i współpracy stworzona przez Wire Swiss. Jest dostępny dla systemów iOS, Android, Windows, macOS, Linux i przeglądarek internetowych, takich jak Firefox. Wire oferuje pakiet do współpracy obejmujący komunikator, połączenia głosowe, połączenia wideo, połączenia konferencyjne, udostępnianie plików i współpracę zewnętrzną – a wszystko to chronione bezpiecznym, kompleksowym szyfrowaniem. Wire oferuje trzy rozwiązania oparte na technologii zabezpieczeń: Wire Pro – oferujący funkcję współpracy Wire dla firm, Wire Enterprise – zawiera funkcje Wire Pro z dodatkowymi funkcjami dla organizacji dużych lub regulowanych oraz Wire Red – pakiet do współpracy w sytuacjach kryzysowych na żądanie . Oferują także Wire Personal, czyli bezpieczną aplikację do przesyłania wiadomości do użytku osobistego.

Strona internetowa: wire.com

