BDRCloud to wszechstronne i ekonomiczne oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych w chmurze, które chroni dane w aplikacjach SaaS (Microsoft 365, Google Workspace), serwerach (Windows, Linux), aplikacjach i bazach danych (Microsoft Exchange Server, SQL Server, SharePoint Server) oraz Punkty końcowe (Windows, Mac). * Bezpośrednio do usług Cloud Backup: BDRCloud umożliwia bezpośredni transfer danych do chmury. Możesz bezproblemowo chronić swoje dane za pomocą rozwiązań BDRCloud do tworzenia kopii zapasowych bezpośrednio w chmurze dla serwerów, punktów końcowych, Microsoft 365, Google Workspace i aplikacji/baz danych. * Odzyskiwanie po awarii w chmurze: Zapewnij ciągłość biznesową dzięki odzyskiwaniu danych po awarii w chmurze BDRCloud, zapewniając solidną sieć bezpieczeństwa dla krytycznych danych Twoich klientów w czasach kryzysu. BDRCloud zapewnia bezpieczne i wydajne odzyskiwanie, minimalizując przestoje i zachowując ciągłość biznesową. * Podejście bez infrastruktury: BDRCloud eliminuje potrzebę infrastruktury lokalnej i wyzwania związane z utrzymaniem fizycznych serwerów kopii zapasowych i systemów pamięci masowej. Podejście bez infrastruktury zapewnia, że ​​firmy i dostawcy usług MSP mogą skoncentrować się na dostarczaniu wyjątkowych usług swoim klientom bez obciążania ograniczeniami tradycyjnych konfiguracji kopii zapasowych. * Szybkie wdrażanie klienta: szybko i bez wysiłku uruchamiaj usługi tworzenia kopii zapasowych jako MSP dzięki rozwiązaniu BDRCloud bezpośrednio do chmury. Uprość proces wdrażania, aby zapewnić szybką inicjację, zapewniając płynne i proste świadczenie usług tworzenia kopii zapasowych swoim klientom.

