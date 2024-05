YesBackup umożliwia dostęp do plików z kopią zapasową w dowolnym miejscu za pomocą urządzenia z systemem Android. Przeglądaj i udostępniaj zdjęcia i dokumenty, przesyłaj strumieniowo muzykę, synchronizuj pliki i oglądaj filmy w dowolnym miejscu i czasie, dzięki połączeniu bezprzewodowemu lub 3G. Oprócz tych wszystkich wspaniałych funkcji, możesz natychmiast pisać notatki, rysować bazgroły w ruchu i robić zdjęcia za pośrednictwem aplikacji. Prześlij swoje zdjęcia bezpośrednio do folderu synchronizacji YesBackup lub opublikuj bezpośrednio na Facebooku lub Twitterze i udostępnij wszystkim znajomym. Dzięki aplikacji YesBackup Twoje pliki i zdjęcia będą zawsze pod ręką, kiedy tylko będziesz ich potrzebować. Niezależnie od tego, czy jest to prezentacja pracy, czy pokazanie zdjęć bliskim, już nigdy nie pozbędziesz się dokumentu! Jeśli nie masz konta YesBackup, zarejestruj się łatwo w aplikacji i skorzystaj z naszej bezpłatnej przestrzeni próbnej. Aby w pełni wykorzystać możliwości YesBackup, pobierz aplikację komputerową na komputer PC lub Mac i automatycznie twórz kopie zapasowe plików, a dzięki YesBackup nie musisz się już więcej martwić.

Strona internetowa: yesbackup.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji YesBackup. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.