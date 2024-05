Memopal to oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych online oraz przechowywania i synchronizacji online, które archiwizuje pliki w czasie rzeczywistym na zdalnym serwerze. Nie ma znaczenia, ile razy będziesz zmieniać komputer: zawsze będziesz wiedział, gdzie są Twoje dane. Możesz przeglądać wszystkie swoje pliki z dowolnego miejsca w Internecie lub telefonu komórkowego z dostępem do Internetu. Możesz udostępniać znajomym i współpracownikom pliki, które są zbyt duże, aby wysłać je pocztą elektroniczną.

Strona internetowa: memopal.com

