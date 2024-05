GoodSync to program do tworzenia kopii zapasowych i synchronizacji plików. Służy do synchronizacji plików pomiędzy dwoma katalogami, albo na jednym komputerze, albo pomiędzy komputerem a innym urządzeniem magazynującym (np. innym komputerem, dyskiem wymiennym, pendrive'em lub smartfonem) lub pomiędzy komputerem a zdalnym komputerem lub serwerem. GoodSync umożliwia przechowywanie tej samej wersji plików na wielu urządzeniach komputerowych. Innymi słowy, gdy synchronizowane są dwa urządzenia, użytkownik może mieć pewność, że najaktualniejsza wersja pliku jest dostępna na obu urządzeniach, niezależnie od tego, gdzie był ostatnio modyfikowany.

Strona internetowa: goodsync.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji GoodSync. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.